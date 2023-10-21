21 октября, 00:19
Палестино-израильский конфликт

Reuters: Байден заявил, что Израилю следует отложить наземную операцию в Газе

Президент США Джо Байден. AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Evan Vucci

Президент США ранее заявлял, что Вашингтон обсуждает с представителями еврейского государства возможность отказа от наземной военной операции

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что Израилю следует отложить проведение наземной военной операции в секторе Газа до тех пор, пока не будет освобождено большее число заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

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Оно отмечает, что, коснувшись соответствующего вопроса журналистов, американский лидер сказал: "Да". У него на вечер пятницы было запланировано участие в ряде закрытых предвыборных мероприятий.

Байден в среду заявил, что Вашингтон обсуждает с представителями еврейского государства возможность отказа от наземной военной операции в секторе Газа. "Мы долго говорили о том, какие есть альтернативы", - сказал он тогда, отвечая на вопрос, снизилась ли вероятность продвижения Израиля по такому пути. "Наши военные говорят с их военными о том, какие есть альтернативы, но я не стану вдаваться в это", - добавил Байден. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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