21 октября, 02:29
Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении расчетом САУ "Малка" узла связи ВСУ

По данным ведомства, российские военные при помощи самоходной артиллерийской установки поддерживают наступление пехотных подразделений на всех направлениях и не дают противнику перебрасывать резервы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Малка" российских войск уничтожил узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На этот раз разведка вскрыла местонахождение ретрансляционного узла КВ- и УКВ-связи противника. Огнем из САУ "Малка" узел был уничтожен. После проведения стрельбы расчет переместился на запасные позиции для исключения возможности нанесения ответного удара", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что артиллеристы ЗВО при помощи САУ "Малка" поддерживают наступление пехотных подразделений на всех направлениях и не дают противнику перебрасывать резервы.

"Работать артиллеристам приходится в сложных условиях, часто над головами свистят снаряды, летают вражеские коптеры или идет минометный обстрел. Разведка целей и наведение артиллерийских орудий проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов", - добавили в Минобороны РФ.
  

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