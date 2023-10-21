Минобороны России сообщило об уничтожении расчетом САУ "Малка" узла связи ВСУ

По данным ведомства, российские военные при помощи самоходной артиллерийской установки поддерживают наступление пехотных подразделений на всех направлениях и не дают противнику перебрасывать резервы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Малка" российских войск уничтожил узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На этот раз разведка вскрыла местонахождение ретрансляционного узла КВ- и УКВ-связи противника. Огнем из САУ "Малка" узел был уничтожен. После проведения стрельбы расчет переместился на запасные позиции для исключения возможности нанесения ответного удара", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что артиллеристы ЗВО при помощи САУ "Малка" поддерживают наступление пехотных подразделений на всех направлениях и не дают противнику перебрасывать резервы.

"Работать артиллеристам приходится в сложных условиях, часто над головами свистят снаряды, летают вражеские коптеры или идет минометный обстрел. Разведка целей и наведение артиллерийских орудий проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов", - добавили в Минобороны РФ.

