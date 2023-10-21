СМИ: Запад убеждает Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа

В частности, речь идет о США и некоторых европейских странах, граждан которых удерживают в заложниках, сообщила газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Правительства США и нескольких европейских стран пытаются убедить Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа после освобождения двух заложников из США. Об этом со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник сообщила газета The Times of Israel.

Как отмечает издание, речь идет о странах, граждан которых удерживают в заложниках в секторе Газа. По их мнению, начало широкомасштабной наземной операции осложнит переговорный процесс об их освобождении.

"Правительства признают, что наземная операция является очень вероятной и не говорят Израилю вовсе не начинать ее, а просят попробовать отложить эти планы для того, чтобы узнать, смогут ли дополнительные дипломатические усилия увенчаться успехом", - пишет газета.

Ранее движение ХАМАС заявило, что его боевое крыло - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - освободило двух граждан США, взятых в заложники во время нападения на Израиль. Затем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что освобожденные заложники находятся с сотрудниками Международного комитета Красного Креста.

Позже канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение заложников. По данным The Times of Israel, обе освобожденные женщины проживают в городе Эванстон (штат Иллинойс). Они приехали в Израиль в октябре по случаю 85-летия родственника.