В Кривом Роге во время воздушной тревоги поврежден промышленный объект

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объект промышленной инфраструктуры поврежден в ночь на субботу в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.
Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
По его данным, на месте взрыва также возник пожар, который уже потушен.
В течение ночи воздушная тревога периодически объявлялась в Днепропетровской области, а также в других восточных и юго-восточных регионах Украины. По состоянию на 07:40 мск все предупреждения отменены.