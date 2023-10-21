21 октября, 04:55
Военная операция на Украине

В Кривом Роге во время воздушной тревоги поврежден промышленный объект

Глава областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак сообщил, что на месте взрыва возник пожар, который уже потушили

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объект промышленной инфраструктуры поврежден в ночь на субботу в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его данным, на месте взрыва также возник пожар, который уже потушен.

В течение ночи воздушная тревога периодически объявлялась в Днепропетровской области, а также в других восточных и юго-восточных регионах Украины. По состоянию на 07:40 мск все предупреждения отменены. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация