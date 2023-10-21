В Кривом Роге во время воздушной тревоги поврежден промышленный объект

Глава областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак сообщил, что на месте взрыва возник пожар, который уже потушили

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объект промышленной инфраструктуры поврежден в ночь на субботу в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его данным, на месте взрыва также возник пожар, который уже потушен.

В течение ночи воздушная тревога периодически объявлялась в Днепропетровской области, а также в других восточных и юго-восточных регионах Украины. По состоянию на 07:40 мск все предупреждения отменены.