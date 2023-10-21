DPA: Германия дополнительно выделит €200 млн на восстановление Украины

Средства планируется направить на восстановление городской инфраструктуры, системы снабжения питьевой водой, на здравоохранение и образовательные проекты

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Германии выделит дополнительно €200 млн в целях восстановления Украины. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

По его информации, о готовности Берлина предоставить помощь заявил во время посещения Украины статс-секретарь в Министерстве по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Йохен Фласбарт. Средства планируется направить на восстановление городской инфраструктуры, системы снабжения питьевой водой, на здравоохранение и образовательные проекты.

Всего с февраля 2022 года только Министерство экономического сотрудничества ФРГ предоставило на поддержку Украины около €1 млрд. Общий же объем помощи Украине со стороны Германии - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €23 млрд.