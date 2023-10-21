Эксперт: интерес разрешить ближневосточный кризис частично перевесит неприятие РФ

Президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани отметил, что ведущие страны понимают значимость РФ в чрезвычайных ситуациях, подобных нынешней

РИМ, 21 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Стремление найти решение ближневосточного кризиса частично переломит тенденцию неприятия России Западом. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

Он отметил, что ведущие страны понимают значимость РФ в чрезвычайных ситуациях, подобных нынешней. "Все ведущие мировые игроки понимают значение Китая и России, и, возможно, в эти недели на первый план выйдут другие страны блока БРИКС. В ряде острых ситуаций, таких как нынешней кризис между Палестиной и Израилем, необходимость участия в поиске путей урегулирования России и Китая очевидна", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, это могло бы помочь преодолеть неприятие России, характерное для стран Запада после начала СВО на Украине. "Но это может исходить от нескольких стран ЕС, например Средиземноморья, однако [этого] точно не следует ждать со стороны ни Великобритании, ни США, ни руководящей группы европейских институтов. Хотя им придется считаться с позициями других стран. Но англосаксонская стратегия направлена в целом на изоляцию России и - в будущем - Китая", - заключил эксперт.

21 октября в Каире по инициативе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит, посвященный обсуждению путей решения палестинского вопроса и будущего мирного урегулирования на Ближнем Востоке. На него приглашены все члены Совбеза ООН, Россию будет представлять Михаил Богданов - представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД. В саммите примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Палестины Махмуд Аббас, лидеры Бахрейна, Греции, Ирака, Иордании, Италии, Испании, Кипра, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ и ЮАР. Ожидается участие глав МИД ФРГ, Франции, Норвегии, Японии, председателя Евросовета Шарля Мишеля, главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, а также спецпосланника правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюня.