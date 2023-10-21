МО РФ заявило об отражении 10 атак ВСУ на краснолиманском направлении за сутки

Противник потерял до 100 военнослужащих, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили 10 атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял до 100 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены десять атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника составили "до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30".

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Ямполовки Донецкой Народной Республики, а близ Первомайского был уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.