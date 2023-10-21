21 октября, 12:38

Эрдоган обсудил с Зеленским Украину и ближневосточный конфликт

Как сообщили в Анкаре, турецкий лидер заявил, что "урегулировать кризисные процессы в регионе, особенно палестино-израильский конфликт, возможно мирными средствами"

АНКАРА, 21 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию в зоне украинского и ближневосточного конфликтов. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо российско-украинской войны, на встрече обсуждались конфликт между Израилем и Палестиной и гуманитарный кризис в регионе", - говорится в сообщении.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что "урегулировать кризисные процессы в регионе, особенно палестино-израильский конфликт, возможно мирными средствами" и "Турция продолжит прилагать все усилия для этого". 

Теги:
УкраинаПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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