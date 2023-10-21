ХАМАС обвинило Израиль в игнорировании международных ценностей

Движение заявило о продолжающихся бомбардировках жилых кварталов в секторе Газа во время проведения каирского саммита мира

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Продолжающиеся бомбардировки Израилем жилых кварталов в секторе Газа во время проведения каирского саммита мира по Палестине указывают на то, что еврейское государство игнорирует все международные ценности. Об этом говорится в заявлении палестинского радикального движения ХАМАС.

"Одновременно с проходящим саммитом в Каире при участии мировых лидеров и официальных лиц оккупационные силы продолжают жестокие бомбардировки жилых домов, наносят удары по больницам, школам, пекарням и местам отправления культа", - подчеркивает ХАМАС. "Продолжающиеся бомбардировки сектора Газа оккупационными властями во время каирского саммита указывают на то, что они игнорируют все международные ценности и конвенции, что требует решительной международной позиции", - заявили палестинские радикалы.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, открылся в субботу в Новом Каире - административной столице Египта - по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции принимают участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. Россию на саммите представляет замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.