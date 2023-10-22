Байден обсуждает с Израилем сроки наземной операции в Газе

При этом президент США прямо не ответил на вопрос о том, подталкивает ли он еврейское государство к отсрочке операции

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в субботу заявил, что поддерживает с властями Израиля контакт относительно сроков начала наземной операции в секторе Газа. Слова президента приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Байдену был задан вопрос о том, подталкивает ли он Израиль к отсрочке наземной операции. "Я веду переговоры с израильтянами", - ответил президент.

Агентство Reuters ранее информировало, что американский лидер ответил утвердительно на вопрос журналиста, следует ли Израилю отложить операцию до тех пор, пока не будет освобождено большее число заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС. В сообщении пресс-пула Белого дома, распространенном позднее, подтверждалась эта информация. Позднее представитель Белого дома уточнил, что Байден не расслышал вопроса и имел в виду, что хотел бы освобождения большего числа заложников.

18 октября президент США сообщил, что обсуждает с представителями Израиля возможность отказа от наземной военной операции в Газе.