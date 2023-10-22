На севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу

Сирены звучат в Харьковской и Сумской областях

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в двух регионах на севере и востоке Украины.

По данным официального ресурса для оповещения населения, сирены звучат с 10:30 (совпадает с мск) в Харьковской области, в 11:05 поступили предупреждения об опасности с воздуха в Сумской области.

Также в красной зоне находятся подконтрольные украинским войскам части ДНР и Запорожской области.

Ранее в воскресенье тревога объявлялась на юге Украины - в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.