22 октября, 08:17
Военная операция на Украине

На севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу

Сирены звучат в Харьковской и Сумской областях

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в двух регионах на севере и востоке Украины.

По данным официального ресурса для оповещения населения, сирены звучат с 10:30 (совпадает с мск) в Харьковской области, в 11:05 поступили предупреждения об опасности с воздуха в Сумской области.

Также в красной зоне находятся подконтрольные украинским войскам части ДНР и Запорожской области.

Ранее в воскресенье тревога объявлялась на юге Украины - в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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