СМИ: около 20 грузовиков с гуманитарной помощью готовы для въезда в Газу через КПП "Рафах"

На дороге к КПП выстроилась очередь из более чем 170 грузовиков, готовых в любой момент отправиться в Газу

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Около 20 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы подготовлены для въезда в палестинский анклав и ожидают сигнала для пересечения контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах", расположенного на границе Египта с сектором. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

По словам представителя администрации КПП, "17 грузовиков с медикаментами и продуктами питания для жителей сектора готовы к отправке" в Газу. Он выразил надежду, что автопоезд направится в анклав "в ближайшие часы", сообщает телеканал.

В настоящее время на дороге к КПП выстроилась очередь из более чем 170 грузовиков, готовых в любой момент отправиться в Газу.

Между тем, как передал телеканал Al Hadath, некоторое время назад бомбардировке подвергся район, прилегающий к наземному переходу "Рафах" с палестинской стороны. О возможном нанесенном ущербе или повреждениях инфраструктуры информации не поступало.

Днем ранее в Газу через "Рафах" въехал первый автопоезд, состоявший из 20 машин с гуманитарной помощью. Они были разгружены у КПП с палестинской стороны, медикаменты и товары первой необходимости были направлены в южные области палестинского сектора.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир "ни в какой момент не закрывал КПП "Рафах", но израильские бомбардировки помешали его стабильной работе". По словам президента, египетские власти со своей стороны готовы "обеспечить устойчивую эксплуатацию наземного перехода "Рафах".