Зеленский обсудил с эмиром Катара ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Украины добавил, что поблагодарил Катар за гуманитарную помощь и за участие в продвигаемых Киевом мероприятиях вокруг его так называемой формулы мира

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы также обсудили Ближний Восток и согласились с важностью деэскалации конфликта", - написал Зеленский в социальной сети X (ранее Twitter), отметив необходимость работы гуманитарных коридоров.

Он добавил, что поблагодарил Катар за гуманитарную помощь Украине и за участие в продвигаемых Киевом мероприятиях вокруг его так называемой формулы мира.

В октябре МИД Катара сообщил, что эмират выступил в качестве посредника между Россией и Украиной при возвращении украинских детей на родину. В июле в Киеве побывал глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Тогда в катарском внешнеполитическом ведомстве назвали одной из тем визита возможности экспорта продовольствия с Украины после прекращения действия зерновой сделки.