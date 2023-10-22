В Киеве признали, что под Авдеевкой в ДНР сложилась сложная ситуация для ВСУ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что этот населенный пункт "действительно имеет значение" в стратегическом плане

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ситуация на авдеевском направлении, которое является стратегически важным, сейчас сложная для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Ситуация, в том числе и на авдеевском направлении, сложная", - сказал Юсов в интервью украинскому телеканалу "Эспресо".

Он добавил, для Киева Авдеевка, которая сейчас находится под контролем украинских войск, "действительно имеет значение" в стратегическом плане.

О внимании Киева к этому населенному пункту говорит и то, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский побывал на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области. Там он заслушал доклады военных о важных направлениях, среди которых его пресс-служба назвала и авдеевское.

В свою очередь советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в середине октября сообщал, что ВСУ пытались усилить свою группировку в Авдеевке и перебросили резервные силы с артемовского направления. До этого он информировал, что украинские войска покинули ряд позиций на первой линии обороны у этого города.

Авдеевка за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в один из главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики могли вести огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям.