22 октября, 15:21
Военная операция на Украине

В Киеве признали, что под Авдеевкой в ДНР сложилась сложная ситуация для ВСУ

Авдеевка. REUTERS/ Alexander Ermochenko
Авдеевка
© REUTERS/ Alexander Ermochenko

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что этот населенный пункт "действительно имеет значение" в стратегическом плане

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ситуация на авдеевском направлении, которое является стратегически важным, сейчас сложная для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ситуация, в том числе и на авдеевском направлении, сложная", - сказал Юсов в интервью украинскому телеканалу "Эспресо".

Он добавил, для Киева Авдеевка, которая сейчас находится под контролем украинских войск, "действительно имеет значение" в стратегическом плане.

О внимании Киева к этому населенному пункту говорит и то, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский побывал на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области. Там он заслушал доклады военных о важных направлениях, среди которых его пресс-служба назвала и авдеевское.

В свою очередь советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в середине октября сообщал, что ВСУ пытались усилить свою группировку в Авдеевке и перебросили резервные силы с артемовского направления. До этого он информировал, что украинские войска покинули ряд позиций на первой линии обороны у этого города.

Авдеевка за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в один из главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики могли вести огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация