Министр ВС Франции считает, что выход страны из НАТО стал бы "подарком для РФ"

По словам Себастьена Лекорню, страна сталкивается в настоящий момент с "многочисленными угрозами", причем речь не только о терроризме

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню назвал контрпродуктивной позицию оппозиционных партий, требующих выхода страны из НАТО, и выступил с утверждением, что такой шаг стал бы "подарком" для России.

"Когда я слышу, что партии "Национальное объединение" и "Неподчинившаяся Франция" хотят выйти из НАТО в то время, когда Запад снова сталкивается с реальными угрозами безопасности, это в лучшем случае неверная интерпретация, в худшем - настоящий подарок нашим конкурентам, в первую очередь России", - сказал министр в интервью газете Le Parisien.

Глава оборонного ведомства, в частности, обвинил "Неподчинившуюся Францию" в том, что она позорит республику и ухудшает ее имидж на мировой арене. Помимо отказа левых квалифицировать палестинскую группировку ХАМАС как террористическую, а также их критики действий французских военных в Сахеле и выступления против наличия ядерного оружия у Франции, министр также выразил мнение, что "по России они показали себя не с лучшей стороны", упрекнув депутатов в "антиамериканизме". Он не уточнил, о чем идет речь, однако в 2022 году сильную полемику вызвали слова основателя партии Жан-Люка Меланшона по поводу того, что "США хотели аннексировать Украину в НАТО", что в России, по его мнению, восприняли как "агрессию, угрозу и унижение".

Комментируя позицию правых из "Нацобъединения" и главы парламентской фракции этой парии Марин Ле Пен, он выразил мнение, что они стоят на изоляционистских и антиевропейских позициях. "Как их желание выйти из НАТО, так и неоднозначная позиция по российскому вопросу значительно ослабляют нас", - добавил министр. Речь может идти о выбивающихся из официальной риторики Парижа словах Ле Пен по поводу принадлежности Крыма России и ее заявлениях против поставки вооружений Украине.

По словам главы оборонного ведомства, Франция сталкивается в настоящий момент с "многочисленными угрозами", причем речь не только о терроризме. Он упомянул "гибридные угрозы нематериального характера" вроде кибератак, манипулирования информацией и "дестабилизацией инфраструктуры". Газета сделала примечание, что речь идет о морских трубопроводах и кабелях. "Наши вооруженные силы предпринимают превентивные и даже сдерживающие действия против этих угроз", - сказал министр.

Лекорню указал также на наличие угроз во "все более уязвимых и оспариваемых морских пространствах", а также в космосе. "Мы - поколение, которое увидит уничтожение спутников из космоса! Стратегия Франции проста: она основана на беспрецедентном усилении нашего потенциала - наших людей, нашего оружия и нашей техники. Она также основана на наших альянсах", - подчеркнул он.