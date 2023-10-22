Кандидаты в президенты Аргентины проголосовали на выборах

Основная борьба за высший государственный пост разворачивается между тремя политиками

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 октября. /ТАСС/. Все пять кандидатов в президенты Аргентины приняли участие в голосовании. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, одного из фаворитов гонки - либертарианца Хавьера Милея - у входа на участок ожидали более 100 сторонников.

Кандидат, подъехал к входу на машине, которую забросали лепестками цветов. Перед тем как политик, которому 22 октября исполнилось 53 года, смог выйти из автомобиля, собравшиеся спели ему испаноязычный вариант песни Happy Birthday to You. Пройти сквозь толпу Милей смог только благодаря полицейским, оттеснившим его сторонников.

Как показал в эфире телеканал TN, министр экономики Аргентины Серхио Масса, выдвинувшийся на пост президента от правящей коалиции "Союз ради родины", проголосовал в школе в городе Тигре, мэром которого он был в 2009-2013 гг. "В понедельник Аргентина продолжит существовать, наша задача - позаботиться об аргентинцах. Все остальное - попытки некоторых повлиять на волю людей, внушив им страх", - сказал он журналистам. Экс-министр безопасности Патрисия Булрич, представляющая крупнейшую оппозиционную коалицию "Вместе за перемены", после голосования заявила, что "представляет себя празднующей" победу.

Основная борьба за высший государственный пост разворачивается между Массой, Милеем и Булрич. Для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов. Если никто из претендентов на высший государственный пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 19 ноября. По итогам первичных выборов (праймериз), состоявшихся в августе, наибольшее число голосов (31%) получил Милей, который до этого не считался одним из фаворитов.

Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 24 сенатора Конгресса. Как ожидается, предварительные итоги выборов будут объявлены вечером по местному времени. Голосование является обязательным для всех граждан Аргентины старше 16 лет.