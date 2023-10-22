Нетаньяху созвонился с Макроном и Рютте

В ближайшие дни президент Франции и глава правительства Нидерландов посетят еврейское государство

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой правительства Нидерландов Марком Рютте, в ближайшие дни они посетят еврейское государство. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Кроме того, Нетаньяху созвонился и с премьер-министром Испании Педро Санчесом, добавили в канцелярии.

"Премьер-министр отметил единство и решимость народа [Израиля] уничтожить военный потенциал и власть ХАМАС и заявил, что победа Израиля над ХАМАС - победа всего мира. Премьер-министр поблагодарил лидеров за поддержку права Израиля на самозащиту от жестокого террора ХАМАС", - говорится в сообщении.

Макрон и Рютте прибудут в Израиль 23 и 24 октября и встретятся с Нетаньяху, проинформировали в канцелярии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее в знак солидарности с еврейским государством в свете этого обострения в Израиле побывали президент США Джо Байден, глава правительства Румынии Марчел Чолаку, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, президент Кипра Никос Христодулидис.