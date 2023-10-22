Экс-премьер Словакии обвинил президента в затягивании с назначением правительства

Роберт Фицо считает, что Зузана Чапутова игнорирует интересы республики

БРАТИСЛАВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова намеренно затягивает процедуру передачи власти в республике новому правительству, сформированному по итогам состоявшихся 30 сентября парламентских выборов, отдаляя проведение формальной церемонии его назначения, что ей предписывает конституция страны. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявил выдвинутый на пост главы кабмина сформировавший правительственную коалицию лидер партии "Направление - социальная демократия", экс-премьер Словакии Роберт Фицо.

"Президент нашла очередную причину тянуть время - кандидатуру Рудольфа Гулиака, выдвинутого Словацкой национальной партией на пост министра охраны окружающей среды. Ей безразлично, что выборы состоялись, что образована [новая правительственная коалиция, опирающаяся на парламентское] большинство, что этому правительству нужно [немедленно начать] работать по 16 часов ежедневно, - сказал Фицо. - Аргумент президента, что она не назначит правительство до тех пор, пока на пост министра охраны окружающей среды предлагается [кандидатура] Гулиака, абсурден и не опирается на нормы, предусмотренные конституцией Словакии".

Чапутова, по словам Фицо, не руководствуется интересами Словакии. Ей безразлично мнение словаков, так как она не собирается переизбираться на второй срок. Фицо, отношения которого с действующим главой государства крайне напряжены, считает кандидатуру Гулиака на пост министра охраны окружающей среды достойной и, по его словам, настаивает на ней.

Чапутова, как проинформировали 19 октября словацкие СМИ, потребовала от Фицо исключить из представленного им состава будущего кабмина Гулиака. Она аргументировала свою позицию его некомпетентностью в вопросах охраны окружающей среды и его высказываниями о необходимости применения силы к оппонентам, включая экологических активистов.

Президент, в формальной компетенции которой находится назначение правительства, не имеет права менять его списочный состав, но может значительно затянуть процесс передачи власти от действующего кабмину новому. Правительственную коалицию, кроме партии Фицо, создали партии "Голос - социальная демократия" и Словацкая национальная партия. В Национальном совете (парламенте) страны они опираются на поддержку 79 из 150 депутатов.