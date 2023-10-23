СМИ: экзитполы в Аргентине указывают на вероятный второй тур выборов президента

По данным телеканала TN, никому из кандидатов не удалось набрать нужное количество голосов для победы

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 октября. /ТАСС/. Экзитполы, которые проводили команды кандидатов в президенты Аргентины, указывают на то, что ни одному из претендентов не удалось набрать необходимого количества голосов для победы в первом туре. Об этом сообщил в воскресенье телеканал TN.

По его данным, команда кандидата-либертарианца Хавьера Милея утверждает, что они лидируют на выборах и выходят во второй тур вместе с министром экономики Серхио Массой, выдвигающимся от правящей коалиции "Союз ради родины". Команда экс-министра безопасности Патрисии Буллрич, представляющей крупнейшую оппозиционную коалицию "Вместе за перемены", также считает со ссылкой на результаты экзитполов, что она выходит во второй тур выборов.

В воскресенье в Аргентине прошли президентские и парламентские выборы. По данным Национальной избирательной палаты, явка составила 74%. О серьезных нарушениях в день голосования не сообщалось.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов. Если никто из претендентов на высший государственный пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 19 ноября.

Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 24 сенатора Конгресса. Как ожидается, предварительные итоги выборов будут объявлены после 21:00 (03:00 мск).