В Азербайджане начались азербайджано-турецкие учения

В них примут участие 3 тыс. военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны республики

БАКУ, 23 октября. /ТАСС/. Совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023" начались в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"На учениях с использованием методов современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в боевых операциях, организации их взаимодействия, возведению понтонных мостов через реки и высадке десанта в глубину условного противника", - уточнили в Минобороны. Отмечается, что основное внимание уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

По данным военного ведомства, в учениях, проводимых на различных направлениях, включая Баку, Нахичеванскую Автономную Республику и освобожденные территории, задействовано в общей сложности до 3 тыс. человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, до 100 артиллерийских орудий, более 20 авиационных и летных средств, инженерная техника.

Учения продлятся до 25 октября.