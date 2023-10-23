Airbus привлекла Northrop Grumman к созданию спутников для ВС Британии

По данным Financial Times, стоимость программы достигает $7,2 млрд

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Корпорация Airbus заключила с американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman соглашение о стратегическом партнерстве с целью создания системы спутников следующего поколения SkyNet-6 для ВС Великобритании. Cтоимость этой программы достигает $7,2 млрд, сообщает газета Financial Times (FT).

Airbus уже эксплуатирует на протяжении 18 лет сеть спутников SkyNet-5 британского Минобороны. Три года назад компания заключила контракт с Лондоном на создание первого спутника новой серии SkyNet-6A, который должен быть запущен в 2025 году.

Новая программа SkyNet-6, по данным издания, станет одной "из критически важных для Соединенного Королевства, учитывая решающую роль, которую космос будет играть в деятельности современных ВС". Это касается прежде всего "передачи очень больших объемов информации для военных кораблей и истребителей следующих поколений".

Новая программа предусматривает подписание двух отдельных контрактов - на поставку больших спутников широкополосной связи для стратегических нужд, а также на создание спутниковой системы для передачи меньших объемов информации для войск на поле боя. В споре за первый Airbus и Northrop Grumman сталкиваются, как отмечает FT, с жесткой конкуренцией со стороны американской оборонной группы Lockheed Martin и франко-итальянской Thales Alenia Space. Первый из таких спутников "размером с автобус" планируется запустить в 2028-2030 годах.

Тендер на второй контракт уже проводится, и в шорт-лист помимо Airbus - Northrop Grumman попала Thales Alenia Space. По словам главы компании Airbus Defence and Space UK Бена Бриджа, "США тратят больше на изучение космоса, чем любая другая страна на планете", и Британия, уже обладающая значительным космическим потенциалом, стремится к выгодному партнерству.

По данным Космического агентства Великобритании, эта отрасль, в которой непосредственно заняты почти 50 тыс. человек, принесла экономике королевства свыше $21 млрд в 2020-2021 финансовом году.