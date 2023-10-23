NYT: США не хотят создавать впечатление, что контролируют Израиль на фоне операции в Газе

По данным газеты, Вашингтон опасается возможного прямого конфликта с Тегераном

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не хотят создавать впечатление, что контролируют действия Израиля в свете готовящейся наземной операции в секторе Газа, опасаясь возможного прямого конфликта с Ираном. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как указали американские чиновники, в Вашингтоне обеспокоены якобы распространяемыми Ираном и его союзниками слухами о том, что США тайно контролируют действия Израиля. Это касается в том числе перспектив израильской наземной операции в секторе Газа. США надеются, что операция будет отложена, однако, указали источники, боятся говорить об этом с Израилем напрямую.

Издание полагает, что беспилотники не раз совершали атаки на инфраструктуру США на Ближнем Востоке, и если слухи о том, что Вашингтон дает указания Израилю, продолжат распространяться, то США могут быть втянуты в прямой конфликт с Ираном и якобы связанными с ним группировками.

Газета пишет, что даже за закрытыми дверями американские дипломаты и политики опасаются давать советы израильским коллегам. Во время визита в Тель-Авив на прошлой неделе президент США Джо Байден, как отмечает NYT, избегал прямых призывов к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, стараясь вместо этого задавать коллеге наводящие вопросы.

Как указал в интервью NYT израильский посол в Вашингтоне, Израиль состоит в диалоге с администрацией американского лидера и проводит консультации, но "США не оказывают давления на Израиль в свете наземной операции".

Ранее иранское агентство Tasnim выступило с утверждением, что американские военные разработали план удара по гражданскому объекту в секторе Газа. Издание полагает, что таким образом США пытались предотвратить наземное наступление Израиля на анклав.