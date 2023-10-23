23 октября, 08:24

В КНР заявили о проходе китайского судна возле Balticconnector в штатном режиме

По словам официального представителя МИД страны Мао Нин, Китай и Финляндия начали коммуникацию по поводу инцидента на газопроводе

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Китайское судно Newnew Polarbear курсировало в районе газопровода Balticconnector без отклонений от штатной ситуации. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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"Во время инцидента китайское судно штатно курсировало в соответствующих водах. В связи с относительно плохими погодными условиями на море никаких отклонений от нормы обнаружено не было", - сказала Мао Нин.

Она добавила, что Китай и Финляндия уже начали коммуникацию по поводу инцидента на газопроводе. "Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут как можно скорее выяснить правду и обеспечить объективность, справедливость и профессионализм расследования", - добавила она.

20 октября Центральная криминальная полиция Финляндии опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что ведомство в настоящее время сосредоточено на выяснении причастности китайского Newnew Polarbear к повреждению газопровода Balticconnector. Ранее финская полиция заявляла, что в расследовании повреждения газопровода Balticconnector фигурирует китайское судно Newnew Polarbear, которое находились поблизости в момент инцидента. 

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