Глава МИД Литвы заявил, что палестино-израильский конфликт отвлекает ЕС от помощи Украине

Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что Украина должна оставаться "главным приоритетом" для сообщества

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС отвлекает Евросоюз (ЕС) от помощи Украине. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге, его выступление транслировала пресс-служба Совета.

"Да, действительно, отвлекает", - заявил глава литовского МИД в ответ на вопрос журналистов, отвлекает ли палестино-израильский конфликт внимание Брюсселя от оказания Киеву помощи. При этом он подчеркнул, что Украина должна оставаться "главным приоритетом" для сообщества. "Конфликт на Украине - мать всех конфликтов XXI века", - утверждал политик.

Министр также признал, что ЕС сейчас приходится адаптироваться к миру, где одновременно разворачиваются несколько кризисов. "Украина не единственная страна на кризисной карте мира. Есть Израиль и Палестина, Армения и Азербайджан <...>. Мы должны оставаться бдительными, отстаивать важные для нас принципы и поддерживать людей, которым нужна наша помощь", - заключил Ландсбергис.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Латвии Кришьянис Кариньш заявил по прибытии на встречу министров иностранных дел государств ЕС в Люксембурге, что сообщество должно продолжать оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке, произошедшее после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября.