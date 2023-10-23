СМИ: Иран испытал усовершенствованный БПЛА Karrar

Как сообщило агентство ISNA, теперь ранее успешно апробированный беспилотник оснащен ракетой класса "воздух - воздух" малой дальности "Маджид"

ТЕГЕРАН, 23 октября. /ТАСС/. Иран провел испытания усовершенствованной версии боевого дрона Karrar в рамках программы модернизации средств противовоздушной обороны. Теперь ранее успешно апробированный БПЛА оснащен ракетой класса "воздух - воздух" малой дальности "Маджид", сообщил в интервью агентству ISNA начальник штаба и заместитель командующего войсками ПВО бригадный генерал иранской армии Мохаммад Юсеф Хошкалб.

"Впервые Karrar поступил на вооружение нашей армии более десяти лет назад, - цитирует его агентство. - Нам удалось улучшить его тактико-технические характеристики, повысить вооруженность по сравнению с более ранними образцами. Увеличены скорость, дальность полета, предельная высота. Karrar теперь способен нести ракеты класса "воздух-воздух".

До модернизации дрон имел дальность полета 1 тыс. км, скорость 900 км/ч, грузоподъемность 500 кг и потолок в 7,5-12 км. Новые характеристики не приводятся. Указывается лишь предельная высота в 15 км.