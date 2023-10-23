23 октября, 13:07,
обновлено 23 октября, 13:11
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ сообщил о перехвате БПЛА, проникшего из Ливана в Израиль со стороны моря

В Армии обороны Израиля уточнили, что он проник в страну через море в районе Эйн-ха-Мифрац

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о перехвате беспилотника, залетевшего на территорию Израиля из Ливана. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

"После получения сообщения о сиренах, активированных в районе Верхней Галилеи, система ПВО ЦАХАЛа перехватила БПЛА, который проник из Ливана в Израиль через море в районе Эйн-ха-Мифрац", - отмечается в тексте.

В новость внесена правка (16:37 мск) - передается с уточнением в лиде, верно - о перехвате беспилотника из Ливана. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация