ЦАХАЛ сообщил о перехвате БПЛА, проникшего из Ливана в Израиль со стороны моря

В Армии обороны Израиля уточнили, что он проник в страну через море в районе Эйн-ха-Мифрац

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о перехвате беспилотника, залетевшего на территорию Израиля из Ливана. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

"После получения сообщения о сиренах, активированных в районе Верхней Галилеи, система ПВО ЦАХАЛа перехватила БПЛА, который проник из Ливана в Израиль через море в районе Эйн-ха-Мифрац", - отмечается в тексте.

В новость внесена правка (16:37 мск) - передается с уточнением в лиде, верно - о перехвате беспилотника из Ливана.