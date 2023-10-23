Генпрокуратура Боливии запросила 30 лет тюрьмы для бывшей и.о. президента

Жанин Аньес, уже осужденной на 10 лет тюрьмы по делу о госперевороте, предъявили обвинения в геноциде

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Боливии попросила суд назначить бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес 30 лет лишения свободы по делу о гибели протестующих в ноябре 2019 года. Об этом сообщила в понедельник газета El Deber.

Аньес, уже осужденной на 10 лет тюрьмы по делу о госперевороте, были предъявлены обвинения в геноциде. Фигурантами дела также является бывшее полицейское и военное руководство. Генпрокуратура считает, что их действия привели к гибели протестующих в городе Сакаба и районе Сенката, расположенном в городе Эль-Альто.

В августе 2021 года междисциплинарная группа независимых экспертов Межамериканской комиссии по правам человека представила доклад, в котором подтверждается, что во время политического кризиса в Боливии в ноябре 2019 года погибли 38 человек, а также были зафиксированы нарушения прав человека и случаи чрезмерного применения силы со стороны правоохранительных органов.

В ноябре 2019 года президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, занимавшая в тот момент должность второго вице-спикера Палаты сенаторов (верхняя палата парламента), объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.