Лукашенко заявил о готовности взаимодействовать с Западом по Украине

При этом верить западным странам на слово белорусский лидер не намерен

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов взаимодействовать с представителями Запада в деле урегулирования конфликта на Украине, но верить им на слово не намерен.

"Я никому верить не собираюсь. <...> Как я могу верить? Факты на стол! Я должен что-то в руках держать и принимать какие-то решения. Только практика, никаких обещаний", - сказал Лукашенко в ходе поездки в Минскую область, его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Отвечая на вопрос, готов ли он в случае переговоров по украинскому урегулированию пожать руку представителям Запада, белорусский президент заявил, что никогда не отказывается пожимать руки тем, кто участвует в конструктивном взаимодействии. "Я пожимаю руки всем, кто с миром приходит к нам и за пазухой или в руке не держит камень", - добавил он.