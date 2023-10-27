27 октября, 11:27
Палестино-израильский конфликт

При обстреле Тель-Авива пострадали три человека

© ТАСС/ Reuters

Как сообщила израильская служба скорой помощи, один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 октября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека пострадали в результате последнего обстрела Тель-Авива со стороны палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила израильская служба скорой помощи "Маген Давид адом" (МДА, "Красный щит Давида").

"Сотрудники МДА госпитализировали молодого человека 20 лет в состоянии средней степени тяжести, он получил травмы головы и конечностей. Медицинская помощь также оказывается двум пострадавшим, получившим легкие травмы", - говорится в заявлении медиков. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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