В Турции совершил первый полет новый БПЛА Bayraktar, предназначенный для ВМС

Тесты проводились в центре испытаний Акынджи в провинции Текирдаг

СТАМБУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Новый турецкий ударный беспилотник семейства Bayraktar TB3 успешно совершил первый полет в пятницу, и, по заявлениям его производителей, стал подарком к 100-летию провозглашения республики в Турции, которое будет отмечаться 29 октября. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) глава компании Baykar, производящей БПЛА, Сельчук Байрактар.

"Это наш подарок к 100-летию Турции. БПЛА Bayraktar TB3 со складывающимися крыльями 27 октября совершил первый полет, продолжавшийся час. Тесты проводились в центре испытаний Акынджи в провинции Текирдаг (европейская часть Турции - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Новый Bayraktar в отличие от других беспилотников семейства турецкой компании предназначен не для ВВС, а для морской авиации. Как заявил в связи с этим глава компании, производящей БПЛА, с его поступлением на вооружение десантного корабля ВМС Турции TCG Anadolu "произойдет революция в воздушном бое".

БПЛА Bayraktar TB3 представляет собой глубокую модернизацию предыдущего ударного беспилотника TB2. Для него турецкая компания Tusa Engine Industries разработала перспективный авиационный дизель, его максимальная скорость - 300 км/ч, крейсерская - 230 км/ч. БПЛА оснащен автопилотом, позволяющим осуществлять взлет и посадку с короткой палубы, совершать полет по заданному маршруту и выполнять задачи разведки и нанесения ударов.

Первые поставки Bayraktar TB-3 ВМС Турции ожидаются к 2024 году.