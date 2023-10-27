На конференции в Риме осудили "войны США" и обсудили, как не допустить новых конфликтов

В мероприятии принимают участие активисты из более чем 30 стран

РИМ, 27 октября. /ТАСС/. Антивоенная пацифистская конференция проходит в Риме с участием делегаций активистов из более чем 30 стран, включая Россию, США, Китай, Марокко, несколько европейских государств. Ее организатором выступила политическая организация "Фронт несогласия", которая собрала единомышленников из антивоенных ассоциаций и движений против НАТО.

Как пояснила ТАСС одна из организаторов, координатор "Фронта" Гайя Фузай, цель этой первой конференции "создать международную сеть координации для достижения конкретных целей". "Этот форум, который поддержало множество организаций из разных стран, готовился почти год. Изначально мы концентрировались на кризисе вокруг Донбасса, на несправедливом уничтожении и ущемлении местного населения, на что ответом стала СВО РФ, но сейчас добавился и палестинский вопрос. Главное, что нас здесь всех объединяет, это противодействие империализму, чтобы он не приводил к развязыванию новых конфликтов", - сказала собеседница агентства.

В выступлениях делегатов присутствовали тезисы о том, что "война на Украине - это война НАТО", предупреждения об агрессивной империалистской политике США, которая грозит разжиганием конфликтов, направленных против Китая, а также призывы противостоять "глобальной диктатуре Запада". Делегат из Южной Кореи отметил, что США добиваются дестабилизации в азиатском регионе, тогда как китайский представитель провозгласил: "Нет НАТО в Азии".

По итогам двухдневной конференции планируется принять итоговую декларацию, в которой отмечается, что "агрессивная политика США и их ближайших западных союзников стала главной причиной конфликта на Украине и после событий в Палестине, очевидно, толкает к третьей мировой войне". "В попытке поддерживать гегемонию в однополюсном мире империалистический Запад пытается превратить большинство стран в вассалов, выстроив новую систему неоколониализма. При этом используется маска псевдопрогрессивной "глобальной демократии". Такие институты, как ЕС, Всемирный банк, Международный валютный фонд, используются для поддержания экономического господства, НАТО - для навязывания военного доминирования", - говорится в документе, в котором закрепляется необходимость противостоять этим тенденциям. Для этого предлагается добиваться прекращения снабжения оружием Украины, не допускать военизации других регионов на грани конфликтов, таких как Балканы и Тайвань.

Новые инициативы

Делегат из США, активист американского пацифистского движения Джо Ломбардо объявил об организации в июле в Вашингтоне манифестации против НАТО. Есть планы также через год провести новую мирную конференцию.

При подготовке римского форума по инициативе "Фронта несогласия", который приобретает очертания политической партии после учредительной ассамблеи весной 2023 года, прошла целая серия региональных конференций, посвященных истинным предпосылкам украинского конфликта. Глава ассоциации "Венето - Россия" Пальмарино Дзокателли считает, что официальные власти услышат "посыл конференции", поскольку его разделяет все большее число людей.