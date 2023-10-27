Белый дом заявил, что США не хотят эскалации или конфликта с Ираном

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби отметил, что Вашингтон при этом сохраняет готовность и далее применять военную силу в нынешней ситуации

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Ираном или конфликту с ним, несмотря на удары в Сирии по объектам группировок, которые, по данным Вашингтона, связаны с Тегераном. С таким заверением выступил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не заинтересованы, как отмечалось в заявлении министра [обороны США Ллойда] Остина, обнародованном прошлым вечером, в эскалации этого. Никто не стремится к конфликту с Ираном", - сказал представитель Белого дома.

Одновременно он предупредил, что США сохраняют готовность и далее применять военную силу в нынешней ситуации. "Президент [США Джо Байден] кристально ясно сигнализировал, что он будет действовать в целях защиты личного состава США "на земле". И мы сохраняем за собой право отвечать на любые нападения, когда и где сочтем необходимым. Мы без колебаний готовы предпринимать дальнейшие действия в целях самозащиты", - заявил Кирби.