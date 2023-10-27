Белый дом не уточнил, обсуждали ли Байден и Ван И возможность встречи лидеров двух стран

Обе стороны регулярно отмечают важность контактов между лидерами для управления этими наиболее важными двусторонними отношениями, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался уточнить, обсуждали ли президент США Джо Байден и глава МИД КНР Ван И возможность американо-китайской встречи на высшем уровне на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния) в ноябре.

"Что касается вашего первого вопроса, мне сейчас нечего вам сообщить", - ответил Кирби на онлайн-брифинге на вопрос о том, обсуждали ли Байден и Ван И возможность встречи американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. "Обе стороны регулярно отмечают важность контактов между лидерами для управления этими наиболее важными двусторонними отношениями, - добавил он. - Как вы знаете, президент неоднократно заявлял, что он рассчитывает увидеть председателя Си [Цзиньпина] в скором времени".

По словам Кирби, Байден "отмечал, что в полной мере ожидает вновь встретится" с Си Цзиньпином. "Мы уверены, что это произойдет. И когда нам будет, что сообщить об этом, мы это сделаем", - подчеркнул он.

Говоря о встрече Байдена и Ван И, Кирби отметил: "Как я понимаю, встреча продолжалась около часа". Он добавил, что на ней также присутствовали помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен. Кирби добавил, что Байден считает важным "сохранять открытыми каналы связи" и считает встречу с Ван И "еще одним шагом в этом направлении". "По его мнению, это было положительным развитием событий и хорошей возможностью продолжить диалог", - добавил сотрудник СНБ.

Говоря о контактах американских должностных лиц с китайской стороной, Кирби уточнил: "Мы, безусловно, изложили нашу озабоченность небезопасными перехватами в Южно-Китайском море".