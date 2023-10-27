27 октября, 18:56,
обновлено 27 октября, 19:59
Палестино-израильский конфликт

В ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции ВС Израиля

AP Photo/ Abed Khaled
© AP Photo/ Abed Khaled

Согласно заявлению члена политбюро движения Иззата ар-Ришкасилы, сопротивления готовы отражать нападение

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о готовности противостоять израильским ВС при проведении ими наземной операции в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале члена политбюро движения Иззата ар-Ришка.

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"Если [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху решил ночью совершить наземное вторжение в Газу, то силы сопротивления готовы [отражать нападение]", - отметил он.

Ар-Ришк выразил уверенность в том, что палестинское сопротивление "победит так же, как оно победило 7 октября".

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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