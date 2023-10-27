WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной наземной операции в секторе Газа

По данным газеты, в Белом доме считают необходимым для еврейского государства сосредоточиться на ограниченных действиях с использованием авиации и спецназа

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль отказаться от проведения масштабной наземной операции в секторе Газа и вместо этого сосредоточиться на ограниченных операциях с использованием авиации и спецназа. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По ее данным, в администрации президента призывают Израиль наносить точечные удары по целям и инфраструктуре ХАМАС.

Как заявили источники издания, в администрации американского лидера весьма обеспокоены возможными последствиями полномасштабной операции. Кроме того, власти США все больше сомневаются, что подобный шаг поможет Израилю добиться цели и уничтожить ХАМАС.

Кроме того, по словам одного из источников, американские власти опасаются, что из-за проведения операции переговоры по освобождению почти 200 заложников зайдут в тупик. По мнению дипломатов, в последние дни были достигнуты "значительные" успехи по освобождению заложников, пишет газета.

Как сообщил один из чиновников, в администрации Байдена опасаются, что наземная операция приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения Палестины, а также среди израильских солдат, что может спровоцировать резкую эскалацию военных действий в регионе. По мнению чиновников из окружения президента, точеная операция будет более эффективной для проведения переговоров по освобождению заложников. Кроме того, ограниченная операция не приведет к гибели большого числа людей, с меньшей вероятностью помешает поставкам гуманитарной помощи и вряд ли вызовет масштабную войну в регионе.