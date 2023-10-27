МИД Израиля заявил, что хуситы нанесли удар из Йемена по Египту

По версии израильского ведомства, "хуситы являются агентами террористического режима аятолл в Тегеране, который также контролирует террористические организации "Хезболлах", "Исламский джихад" и ХАМАС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 октября. /ТАСС/. Йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удар по Египту с использованием ракет и беспилотников, заявил МИД Израиля, осудив эти действия.

"Израиль осуждает ущерб, причиненный силам безопасности Египта ракетами и беспилотниками, запущенными террористической организацией хуситов с намерением нанести вред Израилю", - говорится в заявлении ведомства.

По версии израильского МИД, "хуситы являются агентами террористического режима аятолл в Тегеране, который также контролирует террористические организации "Хезболлах", "Исламский джихад" и ХАМАС".

Ранее новостной портал Ar-Rai сообщил, что в египетском городе Нувейба, расположенном на берегу Красного моря, приблизительно в 60 км от границы с Израилем, упал снаряд, о типе которого информации не было. В свою очередь представитель Вооруженных сил Египта Гариб Абдель Хафез проинформировал, что в населенном пункте Таба, расположенном у границы с Израилем, упал неопознанный беспилотник.

Пресс-служба Армии обороны Израиля со своей стороны сообщила о "предотвращении воздушной угрозы" в небе над Красным морем у южных рубежей страны и перехвате в этом районе враждебных объектов. По информации военных, инцидент произошел в пятницу утром, по тревоге были подняты в воздух ВВС Израиля, которые "перехватили враждебные цели в этом районе". Как отметили в армии, в ходе инцидента "не возникло угрозы для гражданского населения и не было выявлено проникновения на израильскую территорию". Что из себя представляли перехваченные объекты, военные не уточнили.