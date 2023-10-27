27 октября, 19:20

Поврежденный кабель связи между Эстонией и Финляндией отправили на экспертизу

Ее результаты пока неизвестны, сообщил портал ERR

ВИЛЬНЮС, 27 октября. /ТАСС/. Части поврежденного кабеля связи между Эстонией и Финляндией подняты на поверхность и отправлены на экспертизу. Об этом сообщил портал гостелерадио Эстонии ERR.

Читайте также
История и характеристики газопровода Balticconnector

По его информации, результаты экспертизы пока неизвестны. В пятницу прокуратура опубликовала фотографию повреждений.

По словам государственного прокурора Трийну Олева, прорабатываются все версии инцидента, в том числе повреждение кабеля якорем контейнеровоза, который шел в этом районе под флагом Гонконга.

На данный момент, как отметил прокурор, возбуждено уголовное дело и ведется следствие. В ближайшие недели станет ясно, есть ли основания расширить уголовное производство и на эстонско-шведский телекоммуникационный кабель, заявил Олев.

9 октября власти Эстонии и Финляндии обнаружили повреждение подводного газопровода Balticconnector, а также кабеля связи, который пролегает неподалеку от газопровода. 

Теги:
ЭстонияФинляндия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация