Поврежденный кабель связи между Эстонией и Финляндией отправили на экспертизу

Ее результаты пока неизвестны, сообщил портал ERR

ВИЛЬНЮС, 27 октября. /ТАСС/. Части поврежденного кабеля связи между Эстонией и Финляндией подняты на поверхность и отправлены на экспертизу. Об этом сообщил портал гостелерадио Эстонии ERR.

По его информации, результаты экспертизы пока неизвестны. В пятницу прокуратура опубликовала фотографию повреждений.

По словам государственного прокурора Трийну Олева, прорабатываются все версии инцидента, в том числе повреждение кабеля якорем контейнеровоза, который шел в этом районе под флагом Гонконга.

На данный момент, как отметил прокурор, возбуждено уголовное дело и ведется следствие. В ближайшие недели станет ясно, есть ли основания расширить уголовное производство и на эстонско-шведский телекоммуникационный кабель, заявил Олев.

9 октября власти Эстонии и Финляндии обнаружили повреждение подводного газопровода Balticconnector, а также кабеля связи, который пролегает неподалеку от газопровода.