Лидер турецкой оппозиции призвал мировое сообщество "остановить геноцид" в Газе

На субботу во многих городах Турции намечены акции в поддержку Палестины

СТАМБУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Лидер основной оппозиционной силы Турции - Народно-республиканской партии - Кемаль Кылычдароглу призвал международное сообщество не становиться соучастником "бойни", которую Израиль устроил в секторе Газа, и немедленно принять миры, чтобы "остановить геноцид".

"Газа, отрезанная от внешнего мира, подвергается массированным бомбардировкам, уничтожается ее мирное население. Сегодня вечером на руках каждого, кто промолчит об этой бойне, будет невинная кровь. Мир либо прекратит эту резню, либо станет ее соучастником, середины не существует. Необходимо немедленно прекратить геноцид в секторе Газа", - приводит заявление лидера оппозиции телеканал Sezju.

На субботу во многих городах Турции намечены акции в поддержку Палестины. Самая крупная из них пройдет в Стамбуле с участием президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана и лидеров некоторых государств.