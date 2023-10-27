27 октября, 20:22,
обновлено 27 октября, 20:42
Палестино-израильский конфликт

СМИ: бойцы ХАМАС подбили израильские бронемашины на востоке сектора Газа

По данным агентства SANA, израильские силы вытеснили из палестинского анклава после того, как попали в засаду отрядов сопротивления

БЕЙРУТ, 27 октября. /ТАСС/. Бойцы формирований палестинского движения ХАМАС и "Исламского джихада" сумели отразить попытку вторжения израильских войск со стороны лагеря Эль-Бурейдж в восточной части сектора Газа. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на палестинские источники.

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По его информации, израильские силы были вытеснены из Газы после того, как попали в засаду отрядов палестинского сопротивления. Его бойцам удалось поразить противотанковыми ракетами несколько бронемашин.

SANA утверждает, что израильские вертолеты забирают убитых и раненых к востоку от лагеря Эль-Бурейдж.

В свою очередь медицинские источники сообщили агентству, что из-за перебоев в работе интернета кареты скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца не могут добраться до районов, подвергшихся бомбардировкам. "Массированные удары с воздуха израильских ВВС продолжаются и привели к гибели десятков мирных граждан, сотни раненых", - отметили источники. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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