В ХАМАС заявили о столкновениях с израильскими силами на севере и востоке сектора Газа

По данным движения, бои идут в городе Бейт-Ханун и недалеко от лагеря Эль-Бурейдж

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, заявила об "ожесточенных столкновениях" с подразделениями Армии обороны Израиля на севере и востоке сектора Газа.

"Силы "Бригад [Иззэддина] аль-Кассама" противостоят вторжению в городе Бейт-Ханун и в районах к востоку от [лагеря] Эль-Бурейдж. На земле идут ожесточенные столкновения", - утверждается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

Ранее телеканал Sky News Arabia, что танковые соединения израильской армии двигаются в сторону сектора Газа в районе, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава. По сведениям источников телеканала, на северной границе анклава были слышны звуки выстрелов и взрывов. В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщал об интенсивных обстрелах соседнего города Бейт-Лахия. Израильская армия в том числе запускала над северными районами сектора Газа осветительные ракеты.

По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, 27 октября сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля, как утверждается, наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил в пятницу вечером, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции ВВС Израиля атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".