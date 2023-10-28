В США заявили, что переговоры с Ван И в Вашингтоне не означают смену подхода к КНР

Представитель администрации Соединенных Штатов отметила, что Вашингтон и Пекин условились работать над организацией встречи американского президента Джо Байдена и председателя республики Си Цзиньпина

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Переговоры американских должностных лиц с главой канцелярии Комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И не означают смену подхода Вашингтона к Пекину. Об этом заявила представитель администрации США высокого ранга, выступая на специальном онлайн-брифинге, который был посвящен итогам встреч с министром в Вашингтоне.

"Как свидетельствует этот визит, в ближайшее время двусторонние дипломатические контакты между Соединенными Штатами и КНР будут расширяться, как мы надеемся. Как мы уже неоднократно говорили, такая активизация дипломатических усилий не означает изменения подхода к КНР", - сказала она.

Представитель администрации США отметила, что Вашингтон и Пекин условились работать над организацией встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может пройти в ноябре в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Чиновница пояснила, что Вашингтон рассчитывает на возобновление контактов между военными США и КНР после отставки Ли Шанфу с поста министра обороны Китая. "Как вы знаете, в прошлом санкции США против Ли Шанфу были мнимой причиной отсутствия связей на уровне военных. Теперь, когда Ли Шанфу более не занимает этот пост, мы, конечно, вновь добиваемся их возобновления. Думаю, мы надеемся увидеть определенный прогресс, но не могу сейчас сообщить вам ничего конкретного", - сказала она.

Должностные лица США также обсудили с Ван И специальную военную операцию РФ на Украине, действия КНДР, а также сферы потенциального сотрудничества.

"Этот разговор имел место на фоне конфликта на Ближнем Востоке, относительно которого госсекретарь [США Энтони Блинкен] и <...> министр иностранных дел [Ван И] откровенно обменялись мнениями. Стороны обсудили и другие региональные и международные вопросы, включая войну России против Украины и провокационные действия КНДР. Они говорили о дополнительных сферах возможного сотрудничества, в том числе в борьбе с распространением наркотиков и [по вопросу] климата", - сказала чиновница.

По ее словам, Соединенные Штаты призывают Китай воспользоваться своим влиянием на Иран в целях ослабления напряженности на Ближнем Востоке. При этом представитель американской администрации утверждала, что Пекин занимает недостаточно конструктивную позицию по отношению к событиям на Ближнем Востоке. "Думаю, справедливо было бы сказать, что мы выразили глубокую обеспокоенность ситуацией и оказали давление на Китай, чтобы он занял более конструктивную позицию. И это бы включало, конечно, их взаимодействие с иранцами, чтобы призывать [Тегеран] к спокойствию", - сказала она.

Ведущая брифинга не стала уточнять, какими были результаты в этой части переговоров с Ван И. "Не буду говорить о том, что они (китайские власти - прим. ТАСС) согласились сделать. Надо подождать и посмотреть, будет ли там что-то конструктивное", - заявила представитель американской администрации.

Как объявил несколькими часами ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, еврейское государство "расширяет масштабы" наземной военной операции в секторе Газа.