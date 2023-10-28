США заявили Ван И, что они против односторонних изменений статус-кво по Тайваню

По данным представителя американской администрации, Вашингтон привержен сохранению мира и стабильности в Тайваньском проливе

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Американская администрация довела до сведения главы канцелярии Комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам, министра иностранных дел КНР Ван И, что США выступают против изменений статус-кво в Тайваньском проливе в одностороннем порядке. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга, выступая в пятницу на специальном онлайн-брифинге, который был посвящен итогам переговоров с китайским министром в Вашингтоне.

"По Тайваню госсекретарь [США Энтони Блинкен] повторил, что мы продолжим проводить американскую политику "одного Китая", опираясь на Закон об отношениях с Тайванем, три совместных коммюнике и шесть гарантий. Мы по-прежнему выступаем против любых изменений статус-кво в одностороннем порядке, продолжаем ожидать мирного урегулирования противоречий между берегами [Тайваньского] пролива. И мы по-прежнему привержены сохранению мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сказал представитель американской администрации.

По его словам, Блинкен на встречах с Ван И также "выразил обеспокоенность США по поводу действий КНР как в Южно-Китайском, так и в Восточно-Китайском море". Он пояснил, что имеет в виду, в частности, недавние действия в отношении филиппинских судов и якобы "небезопасный перехват" американского военного самолета над Южно-Китайским морем.

В связи с этим представитель администрации подтвердил, что американская сторона намерена и далее руководствоваться принципом "свободы мореплавания" в регионе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.