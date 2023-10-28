28 октября, 00:21,
обновлено 28 октября, 00:41

AP: США и КНР достигли договоренности о встрече лидеров двух стран на полях саммита АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

По данным агентства, детали встречи пока не обговорены

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин достигли принципиального соглашения о встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния) в ноябре. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

Читайте также
Китайские дипломаты прокомментировали статью WP о планах встречи Байдена и Си ЦзиньпинаБелый дом сообщил о желании Байдена провести переговоры с Си Цзиньпином

По его словам, детали встречи, место и другие вопросы пока не обговорены.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался уточнить, обсуждали ли президент США Джо Байден и глава МИД КНР Ван И возможность американо-китайской встречи на высшем уровне на саммите АТЭС. По словам Кирби, Байден "отмечал, что в полной мере ожидает вновь встретится" с Си Цзиньпином.

Встреча, если она состоится, станет первой с момента переговоров лидеров двух стран в Индонезии в ноябре 2022 года.
​​​​ 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация