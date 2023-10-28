Президент Туниса заявил о праве палестинцев твердо противостоять Израилю

Каис Саид отметил, что целями израильской армии становятся дома мирных жителей, мечети, церкви, больницы

РАБАТ, 28 октября. /ТАСС/. Палестинцы вправе решать свою собственную судьбу и твердо противостоять израильской оккупации. Об этом, как передает информационное агентство Tunis Afrique Presse, заявил в пятницу президент Туниса Каис Саид во время встречи с главой МИД республики Набилем Аммаром.

"Палестинский народ имеет право решать свою собственную судьбу и твердо противостоять оккупации. Многие освободительные силы в мире, которые боролись против колониализма и расовой дискриминации, изображались как террористические движения", - отметил глава государства.

Каис подчеркнул, что "Тунис безоговорочно поддерживает палестинский народ в его стремлении восстановить права в полном объеме и создать собственное независимое государство со столицей в Иерусалиме".

По словам президента, целями израильской армии становятся дома мирных жителей, мечети, церкви, больницы. "Более 2 млн палестинцев не имеют доступа к лекарствам, медицинским товарам, воде, еде и электричеству. Сионистская (израильская - прим. ТАСС) военная машина уничтожает их с целью вытеснить со своей родины. И все эти злодеяния совершаются на глазах всего мира, в том числе стран, которые поддерживают это захватническое образование (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС)", - заявил тунисский лидер.