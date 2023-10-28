Эксперт заявил, что США возлагают большие надежды на визит Ван И и ищут поддержки КНР

Политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян отметил, что Вашингтон ощущает "плоскостопие" своей глобальной стратегии, так как российско-украинский конфликт "бросает вызов мощи США"

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Глобальная стратегия США привела к тому, что американские власти ощущают себя не в своей тарелке и даже уповают на поддержку КНР. Такое мнение высказали китайские эксперты, комментируя поездку министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон.

"Соединенные Штаты возлагают большие надежды на визит Ван И и ищут поддержки КНР по некоторым вопросам глобального значения, - приводит слова политолога-американиста Академии общественных наук Китая Люй Сяна газета Global Times. - Вашингтон ощущает "плоскостопие" своей глобальной стратегии, поскольку российско-украинский конфликт бросает вызов мощи США, а палестино-израильские столкновения заставляют их испытывать угрызения совести".

Как полагает его коллега, профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, организация возможной встречи главы МИД КНР с президентом США Джо Байденом "показывает, какое большое значение администрация Белого дома придает визиту Ван И". По мнению эксперта, американский лидер может обсудить с министром иностранных дел Китая двусторонние отношения и проблему климатических изменений.

Ли Хайдун отметил, что успешные встречи Ван И с высокопоставленными американскими чиновниками "подчеркивают прагматическую цель его визита". По словам профессора, поездка главы МИД Китая в Соединенные Штаты не только нацелена на обсуждение перспектив проведения саммита Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, но и призвана "оказать содействие решению проблем, которые загнали в тупик китайско-американские отношения".