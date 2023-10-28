28 октября, 05:34

МИД КНР подтвердил подготовку к встрече Си Цзиньпина и Байдена в Сан-Франциско

Там в ноябре может пройти саммит АТЭС

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Власти Китая и Соединенных Штатов будут взаимодействовать для подготовки встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско, где в ноябре может пройти саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил МИД КНР.

"Обе стороны выразили согласие предпринять совместные усилия для организации встречи лидеров двух стран в Сан-Франциско", - говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства о встрече министра иностранных дел Китая Ван И с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как уточняется, глава МИД КНР и Салливан провели "содержательный и конструктивный стратегический диалог", обсудив несколько важных международных вопросов, в том числе поддержание контактов на высоком уровне. Ван И и помощник президента США также уделили внимание палестино-израильскому конфликту. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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