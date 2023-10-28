СМИ: в Стамбуле пройдет митинг в поддержку Палестины

К нему присоединятся сотни тысяч, сообщил телеканал A Haber

СТАМБУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Лидеры нескольких ближневосточных государств, руководство Турции, представители политических партий и общественности республики примут участие в митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Ожидается, что к нему присоединятся сотни тысяч участников, сообщает телеканал A Haber.

"Большой палестинский митинг" начнется в 15:00 по местному времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) и пройдет на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка. Его безопасность будут обеспечивать несколько тысяч полицейских, свыше 5 тыс. волонтеров правящей в Турции Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер призвал сограждан принять участие в акции, чтобы, как он написал в соцсети X (ранее Twitter), "продемонстрировать всему миру солидарность Турции с палестинскими братьями". Он также обратился с призывом ко всем, кто примет участие в митинге, принести флаги Турции и Палестины.

В преддверии митинга организована перевозка граждан на автобусах в Стамбул из 39 провинций Турции. В связи с этим внесены коррективы в работу городского транспорта, прилегающие к аэропорту дороги перекрыты, для частного транспорта введены временные маршруты. Власти Стамбула сделали проезд в общественном транспорте бесплатным для направляющихся в район проведения акции.

Ранее сообщалось, что Турция пригласила на митинг глав Египта, Иордании, Ливана, Ливии, Палестины и Саудовской Аравии. В пятницу вечером во многих городах Турции прошли стихийные акции в поддержку Палестины и с осуждением действий Израиля в секторе Газа. В Анкаре митинг протеста состоялся у посольства США.