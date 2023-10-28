28 октября, 07:34,
обновлено 28 октября, 07:49
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган призвал Израиль выйти из "состояния безумия"

Президент Турции заявил о необходимости прекратить бомбардировки Газы

СТАМБУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль выйти из "состояния безумия" и немедленно прекратить бомбардировки Газы.

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"Израильские бомбардировки Газы, которые активизировались минувшей ночью, вновь направлены против женщин, детей и мирных граждан, усугубив тем самым гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои нападения", - говорится в заявлении турецкого лидера, которое он разместил в соцсети X (ранее Twitter).

Эрдоган призвал сограждан принять участие в митинге в поддержку Палестины, который пройдет в Стамбуле во второй половине дня. "Приглашаю всех своих братьев на "Большой палестинский митинг" в аэропорт Ататюрка в Стамбуле, на котором мы громко заявим, что находимся на стороне народа Палестины и выступаем против гнета Израиля", - отметил президент Турции.

Для участия в митинге приглашены лидеры ряда ближневосточных государств: Египта, Иордании, Ливана, Ливии, Палестины и Саудовской Аравии. В нем примут участие представители руководства Турции во главе с Эрдоганом, главы политических партий. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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