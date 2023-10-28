Премьер Таиланда призвал сограждан срочно покинуть Израиль

Сеттха Тхависин отметил, что Вооруженные силы еврейского государства "активизировали свои наземные операции в секторе Газа"

БАНГКОК, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин призвал сограждан срочно покинуть Израиль из-за возможности распространения боевых действий. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Правительство чрезвычайно обеспокоено положением таиландских граждан в Израиле. Я хотел бы настоятельно призвать вас вернуться в Таиланд как можно скорее", - написал он, отметив, что Вооруженные силы Израиля "активизировали свои наземные операции в секторе Газа". "Это, вероятно, приведет к более серьезному обострению конфликта в Израиле, что представляет опасность для жизни и безопасности таиландцев, включая возможность расширения боевых действий, что потенциально повлияет на возможность перемещения внутри страны", - подчеркнул он.

Тхависин обратился к родственникам таиландских рабочих, которые все еще находятся в Израиле, и попросил убедить их вернуться на родину.

Глава таиландского правительства ранее распорядился увеличить размер единовременной выплаты для всех возвращающихся, которая сейчас равна 15 тыс. батов ($400), и обеспечить их работой. В еврейском государстве до начала боевых действий находилось около 30 тыс. граждан Таиланда, более 8 тыс. из них пожелали эвакуироваться, порядка 4 тыс. уже вернулись на родину.

Таиландские авиакомпании Thai Airways, Nok Air и малайзийская AirAsia до конца октября будут выполнять эвакуационные рейсы из Израиля в Таиланд. В эвакуации также участвуют королевские ВВС.