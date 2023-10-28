28 октября, 08:42
Палестино-израильский конфликт

Премьер Таиланда призвал сограждан срочно покинуть Израиль

Сеттха Тхависин отметил, что Вооруженные силы еврейского государства "активизировали свои наземные операции в секторе Газа"

БАНГКОК, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин призвал сограждан срочно покинуть Израиль из-за возможности распространения боевых действий. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Правительство чрезвычайно обеспокоено положением таиландских граждан в Израиле. Я хотел бы настоятельно призвать вас вернуться в Таиланд как можно скорее", - написал он, отметив, что Вооруженные силы Израиля "активизировали свои наземные операции в секторе Газа". "Это, вероятно, приведет к более серьезному обострению конфликта в Израиле, что представляет опасность для жизни и безопасности таиландцев, включая возможность расширения боевых действий, что потенциально повлияет на возможность перемещения внутри страны", - подчеркнул он.

Тхависин обратился к родственникам таиландских рабочих, которые все еще находятся в Израиле, и попросил убедить их вернуться на родину.

Глава таиландского правительства ранее распорядился увеличить размер единовременной выплаты для всех возвращающихся, которая сейчас равна 15 тыс. батов ($400), и обеспечить их работой. В еврейском государстве до начала боевых действий находилось около 30 тыс. граждан Таиланда, более 8 тыс. из них пожелали эвакуироваться, порядка 4 тыс. уже вернулись на родину.

Таиландские авиакомпании Thai Airways, Nok Air и малайзийская AirAsia до конца октября будут выполнять эвакуационные рейсы из Израиля в Таиланд. В эвакуации также участвуют королевские ВВС. 

Теги:
ТаиландПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация