В Испании задержали двух хакеров из кибергруппировки Ragnar Locker

Они могут быть причастны к хакерским атакам в отношении 168 компаний, сообщили в правоохранительных органах королевства

МАДРИД, 28 октября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании задержала двух хакеров, которые являются членами преступной кибергруппировки Ragnar Locker, занимающейся онлайн-вымогательством. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, арест был произведен в провинции Аликанте (автономное сообщество Валенсия). Как уточнили корреспонденту ТАСС полицейские, задержанными являются гражданка Украины и гражданин Эстонии. Они могут быть причастны к хакерским атакам в отношении 168 компаний. Также один человек был арестован в Латвии.

Речь идет о крупной международной полицейской операции, в которой приняли участие 11 стран. Гражданская гвардия пояснила, что кибергруппировка, как предполагается, причастна к хакерским "атакам на крупные критически важные инфраструктуры, такие как португальская национальная авиакомпания или больница в Израиле". В рамках расследования на Украине было проведено несколько обысков.

Как сообщило 20 октября Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст), основатель Ragnar Locker был задержан в ходе международной операции, проведенной в координации с правоохранительными органами Франции. По сведениям Евроюста, с помощью своего программного обеспечения злоумышленники крали и зашифровывали конфиденциальные данные различных компаний. После этого они предлагали ключ для расшифровки в обмен на выкуп в размере $5-70 млн, угрожая в обратном случае выложить данные в анонимном сегменте интернета DarkNet.

Еще две операции против Ragnar Locker проводились в 2021 и 2022 годах, были задержаны два человека на Украине и один в Канаде.